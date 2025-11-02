الأحد   
    لبنان

    حريق كبير في بلدة عندقت شمال لبنان وفرق الدفاع المدني تعمل على إخماده

      اندلع، الأحد، حريقٌ كبيرٌ في بلدة عندقت – قضاء عكّار شمال لبنان – أتى على مساحةٍ واسعةٍ من الأشجار القريبة من النهر في البلدة، واقتربت ألسنةُ اللهب من أحد المنازل السكنيّة، ما أثار حالةً من الخوف لدى الأهالي، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

      وقالت الوكالة إنّ “فرق الدفاع المدني تعمل على إخماد النيران، وسط صعوباتٍ كبيرةٍ تواجهها العناصر بسبب وعورة المنطقة وامتداد النيران بسرعةٍ بفعل الرياح”، وتابعت: “تُبذل جهودٌ مكثّفةٌ حاليًّا للسيطرة على الحريق ومنع تمدّده إلى المنازل والمزارع المجاورة”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

