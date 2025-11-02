ترامب: الرئيس الصيني يدرك العواقب إذا غزت بلاده تايوان

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن نظيره الصيني شي جينبينغ “يدرك العواقب” التي ستترتب على أي غزو صيني لتايوان، دون أن يكشف ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل دفاعاً عن الجزيرة، كما جاء في مقتطف من مقابلة مع شبكة “سي بي إس نيوز”.

وعندما سُئل إن كان سيأمر القوات الأميركية بالتحرك في حال شنّت الصين هجوماً عسكرياً على تايوان، اكتفى ترامب بالقول: “ستعرفون إذا حدث ذلك، وهو يعرف الإجابة”.

وأضاف أن قادة الصين “يدركون العواقب”، في إشارة ضمنية إلى خطورة التصعيد العسكري على مستقبل العلاقات بين واشنطن وبكين والمنطقة ككل.

المصدر: أ.ف.ب.