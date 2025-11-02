الأحد   
   02 11 2025   
   11 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 18:44
    دولي

    ترامب: الرئيس الصيني يدرك العواقب إذا غزت بلاده تايوان

      صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن نظيره الصيني شي جينبينغ “يدرك العواقب” التي ستترتب على أي غزو صيني لتايوان، دون أن يكشف ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل دفاعاً عن الجزيرة، كما جاء في مقتطف من مقابلة مع شبكة “سي بي إس نيوز”.

      وعندما سُئل إن كان سيأمر القوات الأميركية بالتحرك في حال شنّت الصين هجوماً عسكرياً على تايوان، اكتفى ترامب بالقول: “ستعرفون إذا حدث ذلك، وهو يعرف الإجابة”.

      وأضاف أن قادة الصين “يدركون العواقب”، في إشارة ضمنية إلى خطورة التصعيد العسكري على مستقبل العلاقات بين واشنطن وبكين والمنطقة ككل.

      المصدر: أ.ف.ب.

      الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يهدد بوقف المعونات الغذائية لأكثر من 40 مليون أميركي

      ترامب يهدّد نيجيريا بتدخّل عسكري ويجمّد المساعدات الأميركية لها

      بيسكوف: الأولوية لتسوية الأزمة الأوكرانية لا لعقد قمة بوتين – ترامب

