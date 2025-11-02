حماس في ذكرى “وعد بلفور”: القضية الفلسطينية استعادت مكانتها وسقوط الكيان الصهيوني حتمي

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أنّ “القضية الفلسطينية استعادت مكانتها في صدارة الاهتمام العالمي، وأنّ سقوط وعد بلفور وما ترتّب عليه من قيام الكيان الإسرائيلي بات حتميًا، مع تصاعد الوعي الدولي بعد صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته”.

وقالت الحركة في بيانٍ لها، الأحد، بمناسبة مرور 108 أعوام على “وعد بلفور”، إنّ “الشعب الفلسطيني ما يزال حتى اليوم يدفع ثمن ذلك الوعد الذي أسّس لقيام الكيان الصهيوني الإرهابي على أرض فلسطين، ومنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلّة، وأدخل المنطقة في صراعٍ مستمرٍّ وأعمالِ إبادةٍ بحقّ الفلسطينيين، كان آخرها ما تشهده غزّة منذ عملية طوفان الأقصى”.

وشدّدت الحركة على أنّ “العملية وصمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي أكّدا للعالم أنّ للفلسطينيين الحقّ الكامل في التحرّر من الاحتلال وبناء دولتهم المستقلّة على كامل ترابهم الوطني، وعودة اللاجئين إلى ديارهم”، وأشارت إلى أنّ “صمود غزّة والمقاومة الباسلة أعادا القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام الدولي، وأظهرا عدالتها في مواجهة الاحتلال الإرهابيّ المتوحّش”، مؤكدةً أنّ “الكيان الإسرائيلي كيانٌ غريبٌ عن المنطقة وتاريخها وحضارتها، وأنّ نهايته باتت أقرب من أيّ وقتٍ مضى”.

ونبّهت الحركة إلى أنّ “الشعب الفلسطيني دفع ثمن وعد بلفور من دمه وحريته ومقدّراته، وقدّم مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى، وتعرّض للجوء والتشريد”، مؤكّدةً أنّ “الأمن والاستقرار والتقدّم في المنطقة لن يتحقّق إلّا بزوال الكيان الذي أنشأه وعد بلفور”، وشدّدت على أنّ “الشعب الفلسطيني ماضٍ في مقاومته ونضاله حتى استرداد كامل حقوقه التاريخية في فلسطين”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام