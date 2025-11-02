العراق يوقع اتفاقية تاريخية مع تركيا حول إدارة المياه وتعزيز التعاون في الأمن والتنمية

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأحد، وزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان والوفد المرافق له، في مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة بغداد.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المشتركة، خاصة قضايا المياه، والتعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والنقل والأمن، بالإضافة إلى المستجدات الإقليمية.

وفي المؤتمر الصحفي المشترك الذي أعقب اللقاء، أكد الوزير فؤاد حسين أهمية الزيارة، مشيراً إلى مناقشة ملف المياه الحيوي، والتوصل إلى تفاهمات تُرجمت في وثيقة ضمن إطار اتفاق استراتيجي يُعد الأول من نوعه بين العراق وتركيا، والذي جاء كثمرة مباحثات موسعة جرت في أنقرة مؤخراً، تم خلالها طرح فكرة توقيع الاتفاق.

ولفت حسين إلى وجود 26 مذكرة تفاهم بين العراق وتركيا شملت مجالات متعددة مثل المياه، الصحة، التعليم، الثقافة، الطاقة، النقل، والأمن، حيث جرى دراستها وإحالتها إلى المؤسسات المعنية، كما تناولت المباحثات ملف حزب العمال الكردستاني مع تطلع العراق للتوصل إلى اتفاق بشأنه.

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين يستقبل وزير الخارجية التركي في بغداد لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية – وزارة الخارجية العراقية https://t.co/bJaOo7pdcX pic.twitter.com/mKcArmZpzz — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) November 2, 2025

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عمق الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع الشعبين، وأشار إلى متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي وُقعت خلال الزيارة التاريخية للرئيس رجب طيب أردوغان للعراق العام الماضي.

وفيما يخص ملف المياه، شدد فيدان على أهمية الاتفاق المزمع توقيعه اليوم بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مؤكداً أنه الأول من نوعه بين البلدين، موضحاً أن المباحثات حول المياه تجري عبر مسارين: إدارة الملف بشكل أمثل، وإصلاح البنية التحتية للمياه والسقي في العراق، مشيداً بجهود الحكومة العراقية في هذا المجال.

كما أشار الوزير التركي إلى أن إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإنهاء نشاطه المسلح في تركيا يمثل خطوة مهمة، مؤكداً ضرورة إنهاء النشاط المسلح للتنظيم في العراق وسوريا وإيران أيضاً.

وتطرق فيدان إلى أهمية دعم الاستقرار في سوريا، مشيراً إلى رؤية الرئيس أردوغان القاضية بأن دول المنطقة قادرة على حل مشكلاتها بنفسها دون تدخل خارجي، لما تمتلكه من إمكانيات كافية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وفي ختام المؤتمر، أعرب وزير الخارجية التركي عن تمنياته بأن تسفر انتخابات 11 تشرين الثاني عن نتائج إيجابية للشعب العراقي، مؤكداً دعم تركيا – حكومةً وشعباً – لاستقرار العراق وازدهاره وأمنه.

المصدر: وزارة الخارجية العراقية