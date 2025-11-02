وزير الصحة يشيد بقرار رئيس الجمهورية تكليف الجيش التصدي لتوغلات الكيان الإسرائيلي

رعى وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، حفل افتتاح المؤتمر الطبي التاسع الذي نظمه مستشفى البتول (ع)، في قاعة المكتبة العامة بمدينة الهرمل، وذلك تحت عنوان “الرعاية الطبية في أوقات الحرب: التحديات والاستجابات”. وحضر المناسبة جمع من الفعاليات البلدية والاختيارية والدينية والاجتماعية والطبية والصحية والسياسية.

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أثنى الوزير ناصر الدين على شجاعة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، مشيدًا بمواقفه حول تكليف الجيش اللبناني التصدي لتوغلات الكيان الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية. وأكد أن “التعويل دائمًا على الجيش الوطني لصد ومواجهة أي اعتداء إسرائيلي”.

وأضاف: “نحن ملتزمون في الحكومة وفق البيان الوزاري بدعم الجيش، وتعزيز قدراته لحماية الوطن والتصدي للاحتلال، وإعادة الأسرى، وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية”.

وشدد ناصر الدين على أن “ارتقاء الشهداء بشكل يومي يشكل حالة حرب مستمرة يشنها الكيان الإسرائيلي، ولهذا لا يمكن الوقوف متفرجين أو تجاهل ما يحدث. نحن نفخر بشهدائنا، وإذا دعت الحاجة فنحن نعلم على من نراهن، وأبناء هذا الوطن هم دائماً في مقدمة التضحية”.

واستعرض الوزير جهود وزارة الصحة العامة، معلنًا أنه “في القريب العاجل سيتم تغطية مستلزمات المعدات الطبية وعمليات كسر الحوض على نفقة الوزارة، فلا يجوز أن يخسر مواطن مسن حياته بسبب كسر في عظم الحوض”.

من جانبه، استعرض مدير مستشفى البتول (ع)، علي شاهين، في كلمته الخدمات التي يقدمها المستشفى، مبينًا أن المستشفى شهد تحسينًا كبيرًا في التجهيزات الطبية، خاصة في قسمي العمليات والمختبر، إضافة إلى توسعة قسم العيادات وافتتاح خدمات جديدة مثل الطب النفسي والعلاج الانشغالي، وتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لضمان استمرارية العمل في ظل الأزمات، وتجهيز قسم الأشعة بجهاز الماموغرافي للمشاركة في حملات وزارة الصحة للوقاية المجانية من سرطان الثدي.

وتخلل الحفل عرض مصور يوثق بعض مشاهد افتتاح سماحة الشهيد السيد حسن نصر الله (رض) لمستشفى البتول (ع) في عام 2003، إلى جانب عرض لإنجازات المستشفى طوال سنوات عمله، لتنطلق بعد ذلك أعمال المؤتمر.

المصدر: موقع المنار