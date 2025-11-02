رئيس الوزراء الصيني يزور أستراليا عام 2026 لتعزيز التعاون الاقتصادي

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الأحد، أنّ نظيره الصيني لي تشيانغ سيزور أستراليا العام المقبل، في خطوة تعكس تحسّن العلاقات الثنائية بعد أعوام من التوتر السياسي والتجاري.

وأوضح ألبانيزي، في تصريح لقناة “سكاي نيوز”، أنّه ناقش مع لي تشيانغ تفاصيل الزيارة، مشيراً إلى أنّ الجولة قد تشمل صخرة أولورو الشهيرة الواقعة في قلب أستراليا، والمعروفة عالميًا كمعلم طبيعي مدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة “اليونسكو”. وقال ألبانيزي: “سيزور رئيس الوزراء لي أستراليا العام المقبل، وقد ناقشنا إمكانية زيارته لصخرة أولورو، وهو ما سيتيح لمليار صيني التعرف على جمال وسط أستراليا”.

وتأتي هذه الجولة بعد لقاء جمع ألبانيزي مع لي تشيانغ على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” في ماليزيا، حيث تطرّقا إلى المخاوف الأسترالية من مواجهة بين طائرة مقاتلة صينية وطائرة دورية للبحرية الأسترالية.

من جهته، أكد لي تشيانغ، وفق وكالة “شينخوا” الصينية، أنّ بلاده مستعدة لبناء شراكة أكثر استقرارًا واستراتيجية مع أستراليا، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وتُعدّ الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، إذ تهيمن صادرات الموارد والطاقة الأسترالية على التجارة الثنائية، التي شهدت مؤخراً بوادر انتعاش بعد سنوات من الخلافات الدبلوماسية.

