رئيس الوزراء العراقي للمبعوث الأممي: حريصون على تطوير العلاقات مع الأمم المتحدة

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة الى العراق محمد الحسان.

وشهد اللقاء استعراض مجمل ملفات التعاون بين العراق وبرامج المنظمة الدولية العاملة في العراق، وما وفرته الحكومة بأجهزتها التنفيذية لاستكمال متطلبات إجراء الانتخابات النيابية القادمة.

وأكد السوداني أن الحكومة حريصة على تطوير العلاقات مع الأمم المتحدة، مع إنهاء عمل بعثة يونامي في العراق، والاستمرار في متابعة التعاون في إطار البرامج التنموية والاقتصادية التي ترعاها الأمم المتحدة، إضافة الى العمل الحثيث لانجاح الانتخابات، وتقديم الدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لكي تكون نتائجها المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي.

المصدر: المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي