السبت   
   01 11 2025   
   10 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 22:36
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    رئيس الوزراء العراقي للمبعوث الأممي: حريصون على تطوير العلاقات مع الأمم المتحدة

      استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة الى العراق محمد الحسان.

      وشهد اللقاء استعراض مجمل ملفات التعاون بين العراق وبرامج المنظمة الدولية العاملة في العراق، وما وفرته الحكومة بأجهزتها التنفيذية لاستكمال متطلبات إجراء الانتخابات النيابية القادمة.

      وأكد السوداني أن الحكومة حريصة على تطوير العلاقات مع الأمم المتحدة، مع إنهاء عمل بعثة يونامي في العراق، والاستمرار في متابعة التعاون في إطار البرامج التنموية والاقتصادية التي ترعاها الأمم المتحدة، إضافة الى العمل الحثيث لانجاح الانتخابات، وتقديم الدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لكي تكون نتائجها المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي.

      المصدر: المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي

      مواضيع ذات صلة

       الأمم المتحدة تحذر من مخاطر التصعيد النووي عقب إعلان واشنطن عن تجارب جديدة

       الأمم المتحدة تحذر من مخاطر التصعيد النووي عقب إعلان واشنطن عن تجارب جديدة

      الأمم المتحدة تحذر من تهديد 27 مليون شخص بالمجاعة في الكونغو الديمقراطية

      الأمم المتحدة تحذر من تهديد 27 مليون شخص بالمجاعة في الكونغو الديمقراطية

      الأمم المتحدة تحذر من تصاعد الفظائع في السودان وتطالب بوقف فوري للأعمال الحربية

      الأمم المتحدة تحذر من تصاعد الفظائع في السودان وتطالب بوقف فوري للأعمال الحربية