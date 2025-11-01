العلامة محمد مفتاح: اليمن أجبر حاملات الطائرات الأمريكية على الانسحاب

أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء اليمني، العلامة محمد مفتاح، أن اليمن خاض مواجهة مباشرة مع أدوات أمريكا في المنطقة، قبل أن يدخل في اشتباك مباشر مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، في معركة كشفت صلابة الموقف اليمني.

وفي تصريحات أدلى بها اليوم السبت، أوضح العلامة مفتاح أن “اليمن، بعد مواجهته أدوات أمريكا الإقليميين، انتقل للاشتباك المباشر مع أمريكا والصهاينة، ولقنهم دروساً قاسية، أظهرت هشاشة التحالف الأميركي وعجزه عن فرض إرادته على اليمن”. وأضاف أن “القوات الأميركية انسحبت من مياه اليمن مذلولة ومدحورة، رغم حشدها لتحالفات وغواصات وحاملات طائرات ومدمرات”.

وأشار إلى أن “المنطقة شهدت لأول مرة انسحاب حاملات الطائرات الأميركية بعد هزيمتها أمام القوة اليمنية، ما يمثل نقطة تحول تاريخية في الصراع مع قوى الغطرسة العالمية”.

وفي سياق حديثه عن القائد الشهيد الفريق محمد الغماري، أكد مفتاح أن “العدو ظل يترصّد الشهيد الغماري منذ بداية الاشتباك، وأن الله شرفه بأن يكون من كوكبة قادة شهداء الأمة في محور المقاومة”.

واختتم مفتاح تصريحاته بالتأكيد على أن تضحيات القادة والشهداء في معركة الكرامة والحرية أنجزت عزّة للأمة وألحقت الذلّ بأعدائها، مجدداً التشديد على استمرار موقف اليمن المبدئي في مواجهة العدوان الأميركي الصهيوني حتى تحقيق النصر الكامل للشعب الفلسطيني.

المصدر: المسيرة نت