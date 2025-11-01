إصابة ثلاث نساء وإحراق مركبات بهجمات مستوطنين في نابلس وقلقيلية

أُصيبت ثلاث مواطنات فلسطينيات، مساء السبت، جراء اعتداء مستوطنين عليهن في قرية تل غرب نابلس، حيث تم نقلهن إلى المستشفى بعد تعرضهن للضرب، وفق ما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وفي السياق ذاته، هاجم مستوطنون مركبات ومنازل المواطنين جنوب نابلس، إذ قاموا برشق السيارات بالحجارة على الطريق القريبة من مستوطنة “يتسهار” المقامة على أراضي المواطنين، ما أدى إلى تحطيم عدد من المركبات وحدوث أزمة سير خانقة في المنطقة.

وذكر رئيس مجلس قروي مادما، عبد الله زيادة، أن المستوطنين هاجموا منازل المواطنين بالحجارة على طول الطريق “الالتفافي” القريب من المستوطنة المذكورة.

وفي محافظة قلقيلية، أقدم مستوطنون، مساء اليوم، على إحراق مركبتين في قرية فرعتا شرقي المدينة، حيث هاجموا المنطقة الشرقية من القرية بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأضرموا النار في مركبتين تعودان للمواطنين بهجت ورأفت سلمان، إضافة إلى تحطيم مركبة المواطن مهند سلمان، وفق مصادر محلية.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد ممارسات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وسط حماية قوات الاحتلال ومطالبات متزايدة بتوفير الحماية للسكان وتعزيز جهود التصدي لهذه الانتهاكات.

المصدر: مواقع