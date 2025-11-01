مخطط إسرائيلي جديد لبناء 2006 وحدة استيطانية في ثماني مستوطنات بالضفة والقدس

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، السبت، عن نية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحث بناء 2006 وحدة استيطانية جديدة عبر جلستين لما يسمى بـ”مجلس التخطيط الأعلى”، وذلك لمناقشة خطط توسع استيطاني تشمل ثماني مستوطنات في الضفة الغربية، من بينها القدس المحتلة.

وأوضح رئيس الهيئة، الوزير مؤيد شعبان، أن الجلسة الأولى ستعقد في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر لمناقشة أربعة مخططات لصالح مستوطنة “جفعات زئيف” المقامة على أراضي قرية الجيب شمال غرب القدس.

أما الجلسة الثانية، المقررة في الخامس من ذات الشهر، فستخصص لمخططات توسعية كبيرة في كل من: “جفعات زئيف” (القدس)، “أفني حيفتس” و”عناف” (طولكرم)، “كفار تفوح”، “عيتس إفرايم” (سلفيت)، “روش تسوريم” (بيت لحم)، “متسبي يريحو” (أريحا والأغوار)، و”جيني موديعين” (رام الله والبيرة).

وبيّن شعبان أن المخططات تشمل إقامة ثلاثة أحياء استيطانية ضخمة في “أفني حيفتس” و”عناف” بطولكرم، و”روش تسوريم” في تكتل “غوش عتصيون” على أراضي بيت لحم، على مساحة تقدّر بـ1072 دونماً من أراضي الفلسطينيين. وأشار إلى أن مستوطنات مثل “كفار تفوح” (سلفيت)، “عناف” و”أفني حيفتس” (طولكرم)، و”متسبي يريحو” (الأغوار) حصلت على خطط توسعة ضخمة ضمن هذه الخطة.

وأكد شعبان أن هذه المشاريع تمثل تحدياً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ومنها قرار الجمعية العامة رقم 10/24-S الداعي لإنهاء الاحتلال، وقرار مجلس الأمن 2334 الذي ينفي شرعية المستوطنات، إضافة إلى مواقف المنظمات الحقوقية الدولية.

وكشف شعبان أن الجهات التخطيطية الإسرائيلية، منذ بداية العدوان على الشعب الفلسطيني في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، درست 355 مخططاً هيكلياً لبناء 37415 وحدة استيطانية على مساحة 38551 دونماً، تمت المصادقة على 18801 وحدة منها، فيما أودعت 18614 وحدة جديدة قيد التنفيذ.

كما تصدرت محافظة القدس هذه المخططات بواقع 148 مخططاً (44 خارج حدود بلدية الاحتلال و104 داخلها)، تلتها بيت لحم وسلفيت ورام الله والبيرة ومحافظات أخرى، وسط تصاعد غير مسبوق في النشاط الاستيطاني مؤخراً.

