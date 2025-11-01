الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية تركزت في محافظة جنين

شنت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم السبت، حملات اقتحام واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تركزت في محافظة جنين، حيث نكّلت القوات بالفلسطينيين واعتقلت عددًا منهم، تخللتها عمليات تخريب وتفتيش للمنازل وسرقة أموال ومصاغات.

وفي بلدة يعبد غرب جنين، اقتحمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل واعتدت على سكانها بالضرب المبرّح، واعتقلت شخصين قبل أن تنسحب من البلدة بعد ساعات من المداهمات.

وشهدت بلدة قباطية جنوب جنين، اعتقال القوات لأربعة فلسطينيين بينهم ثلاثة أشقاء، عقب اقتحام منازلهم وتكسير محتوياتها وسرقة مبالغ مالية ومصاغ ذهبي فيما اعتدت القوات على شاب بالضرب المبرح ودمّرت محتويات منزله.

وفي محافظة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً بعد مداهمة منزل ذويه في مخيم الفارعة، كما اقتحمت قرية تياسير شرق المدينة وفتّشت عددًا من المنازل دون أن تُسجَّل اعتقالات إضافية.

أما في بيت لحم، فداهمت قوات الاحتلال بلدة العبيدية شرقي المدينة واعتقلت شاباً بعد تفتيش منزله.

وفي طولكرم، أطلقت قوات الاحتلال قنابل ضوئية في سماء جبل النصر بمخيم نور شمس شرق المدينة مع تواصل عملياتها في المنطقة، في حين استهدف مقاومون قوات الاحتلال بعبوة محلية الصنع خلال اقتحام مخيم عسكر القديم في نابلس.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من منزله في جبل الرحمة بعد الاعتداء عليه وعلى أبنائه، فيما أقدم المستوطنون على إطلاق مواشيهم بين منازل الأهالي في خربة شعب البطم بمسافر يطا جنوب المدينة، في خطوة اعتبرها السكان استفزازًا متكررًا يهدف إلى التضييق عليهم ودفعهم لمغادرة أراضيهم.

المصدر: شبكة قدس