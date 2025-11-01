في خطوة متقدمة تجاه طموحها الفضائي.. الصين ترسل أصغر رائد في تاريخها

لمدة 6 أشهر، يعتزم 3 رواد فضاء صينيين، من بينهم أصغر رائد فضاء في تاريخ البلاد، التوجه إلى محطة تيانغونغ الفضائية يوم الجمعة، بهدف إجراء تجارب علمية، ولتعزيز الخبرة التقنية في ظل سعي الصين لإرسال بشر إلى القمر بحلول 2030.

وبحلول الساعة 15:44 بتوقيت غرينتش، من المقرر أن ينطلق الصاروخ «لونغ مارش-2إف» الذي سيحمل طاقم مهمة «شنتشو-21»، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية الواقع في منطقة صحراوية شمال غرب الصين.

وسيحل رواد فضاء «شنتشو-21» الثلاثة محل أفراد طاقم «شنتشو-20» الذين سيعودون إلى الأرض خلال أيام قليلة.

كما سيجرون طلعات في الفضاء وعمليات لتثبيت دروع مضادة للحطام خارج محطة تيانغونغ، وسيصبح المهندس وو فاي، البالغ 32 عاماً فقط، أصغر صيني يشارك في مهمة فضائية، وقد أفاد للصحافة الخميس بأنه يشعر بأنه «محظوظ للغاية» لمشاركته في هذه المغامرة.

سيقود الطاقم تشانغ لو البالغ 48 عاماً والذي شارك سابقاً في مهمة «شنتشو-15»، وسيدعمهم تشانغ هونغ تشانغ البالغ 39 عاماً، وهو متخصص في الحمولات.

التجارب تشمل فئراناً

سيشارك في الرحلة أيضا 4 فئران، ذكران وأنثيان، لإجراء أول تجارب صينية على القوارض في المدار.

ومن المتوقع أن تلتحم مركبة الفضاء «شنتشو-21» بمحطة تيانغونغ بعد 3 إلى 4 ساعات من إقلاعها.

وقبل انطلاقهم، سيحيي رواد الفضاء زملاءهم وعائلاتهم في شوارع مركز الإطلاق الذي تم بناؤه في وسط الصحراء وصار يشبه بلدة صغيرة مع مطاعم ومبانٍ سكنية ومدارس.

وطوّرت الصين برامجها الفضائية بشكل كبير خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وضخت مليارات الدولارات في القطاع من أجل الوصول إلى مستوى الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا.

وتعد محطة تيانغونغ مشروعاً نموذجياً، وقد اكتمل بناؤها عام 2022 ومن المتوقع أن يستمر تشغيلها لعشر سنوات على الأقل.

قوة الصين الفضائية

وبعدما أصبحت قوة فضائية، نجحت الصين في إرسال مركبة فضائية (مسبار تشانغ آه-4) على الجانب البعيد من القمر عام 2019، في سابقة عالمية. كما هبطت مركبة جوالة صغيرة صينية على المريخ عام 2021.

وأكدت «وكالة الفضاء الصينية للرحلات المأهولة» للصحافة الخميس أنها «متمسكة بقوة» بهدف إرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول عام 2030.

وأشارت إلى أنه سيتم إجراء سلسلة من «الاختبارات الحاسمة» في هذا الصدد، تشمل مركبة هبوط على سطح القمر ومركبة فضائية مأهولة.

من المتوقع أيضاً أن يقوم رواد فضاء مهمة «شنتشو-21» أثناء إقامتهم بنشاطات علمية للترويج للاهتمام العام باستكشاف الفضاء.

وتم استبعاد الصين رسمياً من محطة الفضاء الدولية منذ عام 2011، عندما منعت الولايات المتحدة وكالة ناسا من التعاون مع بكين، ما دفع العملاق الآسيوي إلى تطوير مشروع محطة فضائية خاصة به.

المصدر: ا ف ب