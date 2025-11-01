اختبار بسيط لاكتشاف السكتة الدماغية

تُعَدّ السكتة الدماغية من أخطر الحالات الطبية الطارئة التي تتطلب تدخلاً فورياً، إذ تؤثر سنوياً على نحو 270 ألف شخص في ألمانيا ، بينهم 200 ألف حالة جديدة، بحسب بيانات المؤسسة الألمانية لدعم المصابين بالسكتة الدماغية “Deutsche Schlaganfallbegleitung”.

وتحدث السكتة عندما تنسدّ أو تضيق شرايين الدماغ ، ما يؤدي إلى نقص التغذية بالأكسجين وبالتالي موت خلايا الدماغ خلال دقائق، وهو ما قد يسبب شللاً أو اضطرابات في النطق أو حتى الوفاة بحسب فترة انقطاع الأكسجين عن خلايا المخ.

ولأن كل دقيقة تُحدث فرقاً في إنقاذ حياة المريض، يُعتبر اختبار FAST وسيلة فعالة وسهلة للكشف المبكر عن السكتة الدماغية حتى من قبل غير المختصين. يشير الاختصار إلى أربع كلمات إنجليزية:

Face / الوجه: يُطلب من المصاب الابتسام، فإذا تدلى أحد جانبي الوجه فذلك مؤشر خطر.

Arm / الذراعان: يُطلب منه رفع الذراعين؛ سقوط أحدهما بسرعة يدل على ضعف أو شلل نصفي.

Speech / الكلام: يُطلب من المريض تكرار جملة بسيطة، فإذا كان الكلام متلعثمًا أو غير واضح فذلك إنذار بوجود اضطراب.

Time / الوقت: إذا وُجد أي عرض من هذه العلامات، يجب فوراً الاتصال بالإسعاف لأن “الوقت يعني الدماغ” (Time is brain).

وتوصي جمعية السكتة الدماغية الألمانية (Deutsche Schlaganfall-Hilfe) باستخدام تطبيق “FAST-Test”، وهو أداة رقمية مجانية ومتعددة اللغات تساعد على التعرف على الأعراض وإطلاق نداء الاستغاثة بسرعة.

تجدر الإشارة إلى أن كل تأخير في الاستجابة قد يكلّف المريض قدرته على الحركة أو الكلام، لذا يبقى الوعي بأعراض السكتة الدماغية المفتاح الحقيقي للنجاة.

المصدر: dw.com