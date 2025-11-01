السبت   
   01 11 2025   
   10 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 10:17
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    الدفاع الروسية: أسقطنا 98 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      فيروس كورونا جديد في خفافيش البرازيل يثير المخاوف من جائحة محتملة

      فيروس كورونا جديد في خفافيش البرازيل يثير المخاوف من جائحة محتملة

      في خطوة متقدمة تجاه طموحها الفضائي.. الصين ترسل أصغر رائد في تاريخها

      في خطوة متقدمة تجاه طموحها الفضائي.. الصين ترسل أصغر رائد في تاريخها

      رغم فوائدها.. خبير يكشف “أسوأ” فاكهة يمكنك تناولها

      رغم فوائدها.. خبير يكشف “أسوأ” فاكهة يمكنك تناولها