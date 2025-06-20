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روسيا تحذر أميركا من استخدام النووي ضد إيران أو اغتيال السيد الخامنئي

حذرت الرئاسة الروسية الولايات المتحدة من استخدام أسلحة نووية تكتيكية في إيران، معتبرة ذلك تطوراً كارثياً، وذلك في ظل تلويح واشنطن بالتدخل عسكرياً لدعم كيان العدو الاسرائيلي في عدوانه على إيران.

ونقلت “وكالة تاس” الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله اليوم الجمعة إن استخدام الولايات المتحدة المحتمل لأسلحة نووية تكتيكية في إيران سيكون تطورا كارثيا.

وجاء تصريح بيسكوف تعليقا على ما وصفها بتقارير إعلامية تتكهن بهذا الاحتمال، وضمن سلسلة مواقف روسية حادة تحذر الولايات المتحدة من “مجرد التفكير” في دعم إسرائيل عسكريا ضد إيران.

وفي سياق متصل، اعتبر بيسكوف في تصريح آخر أن مجرد الحديث عن اغتيال الامام السيد علي خامنئي “أمر غير مقبول”، وأكد أن رد موسكو على اغتيال خامنئي سيكون “سلبياً للغاية”، وأن “روسيا لن تقبل مثل هذا الفعل لأن مثل هذه الخطوة قد تقود إلى المجهول”، وفق تعبيره.

وبدورها، قالت وكالة رويترز للأنباء إن الكرملين حذر اليوم الجمعة من أن الشرق الأوسط ينزلق إلى “هاوية من عدم الاستقرار والحرب”، وإن موسكو قلقة إزاء الأحداث وما زالت مستعدة للعب دور الوسيط إذا لزم الأمر.

وحثت روسيا الولايات المتحدة على عدم توجيه ضربة لإيران، ودعت إلى إيجاد حل دبلوماسي للأزمة المتعلقة ببرنامج طهران النووي.

كما حذرت روسيا أمس الخميس الولايات المتحدة من التدخل عسكريا لمصلحة “إسرائيل” ضد إيران، وذلك بعد مرور أيام على اندلاع حرب واسعة بين الطرفين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحفيين “نود أن نحذر واشنطن خصوصا من التدخل عسكريا في الوضع، إذ سيكون خطوة خطيرة للغاية ذات عواقب سلبية لا يمكن توقعها”.

ولم يستبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب دخول بلاده في حرب “لتقويض البرنامج النووي لإيران”، حسب زعمه، كما رفض عرض روسيا للتوسط من أجل السلام، قائلاً إنه أخبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن عليه حل النزاع في أوكرانيا أولاً.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمس إن رفض عرض بوتين ليس من شأن ترامب، مضيفا أن “هذه الخدمات يمكن أن تقبلها الدول التي تشارك حاليا بشكل مباشر في النزاع”.

وفي وقت سابق أمس الخميس، كشف الكرملين عن محادثة هاتفية استمرت نحو ساعة بين بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ أدانا فيها العدوان الاسرائيلي في إيران.

ومنذ فجر 13 يونيو/حزيران الجاري تشن إسرائيل بدعم أميركي هجوما على إيران يشمل قصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، مما أسفر عن 224 قتيلا ونحو ألفي مصاب، في حين ترد طهران بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة خلفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين.

وتلوح في الأفق مخاطر توسيع الصراع مع تقارير غربية وإسرائيلية عن إمكانية انضمام الولايات المتحدة إلى تل أبيب في الهجوم على إيران.

المصدر: مواقع إخبارية