العلامة الخطيب نبه من التطاول على صلاحيات رئاسة مجلس النواب ونوه بموقف رئيس الجمهورية: البلد لا ينقصه أزمات جديدة

نبه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب الى “خطورة التطاول على صلاحيات رئاسة مجلس النواب استمرارا لسياسة التعاطي بخفة في قضايا حساسة تشكل مسا بحقوق طائفة منحت لها بحكم الدستور، ما يشكل سابقة خطيرة لا يمكن السكوت عنها”. وقال :”البلد لا ينقصه أزمات جديدة من المؤسف ان يؤخذ البلد إليها، خصوصا ان دولة رئيس مجلس النواب كان الاحرص على التعاطي مع الاخرين بحسابات دقيقة وبميزان الذهب حفاظا على التوازنات الداخلية”.

كما دعا الحكم خلال صلاة الجمعة الى “التعاطي بأكبر قدر من المسؤولية مع اعتداءات العدو الصهيوني التي زادت خطورة بما حصل من عدوان على بلدة بليدة واغتيال احد كرامها في البلدية، وهي مؤسسة رسمية مدنية وعلى مرأى ومسمع من الدول التي تعتبر نفسها وسيطة ، ما يعطي العدوان بعدا اوسع ويزيد من المخاوف على مزيد من الاستباحة والعدوان المدان ، وما يتطلب من الدولة جدية اكبر في التعاطي بما يحول دون ذلك”. وقال :” ان هذه الجريمة تضيف الى سجل هذا العدو جريمة جديدة بحق ابناء القرى الامامية التي تزيد الى معاناتهم جريمة وحشية،وهم يتطلعون الى الدولة لتحقيق ما وعدت به من الحماية، فهي ستكون محطة مهمة لاستعادة ثقتهم”. و

ونوه العلامة الخطيب بموقف فخامة رئيس الجمهورية الذي دعا الجيش للتصدي للإعتداءات الإسرائيلية ،داعين “السلطة كاملة واللبنانيين جميعا إلى الإنسجام مع هذه الرؤية الوطنية التي تحفظ السيادة وتحقق الكرامة للجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام