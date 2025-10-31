«الدعم السريع»: توقيف مقاتلين متّهمين بارتكاب انتهاكات في الفاشر

أعلنت «قوات الدعم السريع» توقيف عدد من مقاتليها «المُشتبه في ارتكابهم انتهاكات»، إبان سيطرتها، الأحد، على مدينة الفاشر السودانية، التي كانت آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور.

وقالت «قوات الدعم»، في بيانٍ نُشر في وقتٍ متأخر من ليل الخميس: «تنفيذاً لتوجيهات القيادة، والتزاماً بالقانون وقواعد السلوك والانضباط العسكري أثناء الحرب، ألقت قواتنا القبض على عدد من المتهمين في التجاوزات التي صاحبت تحرير مدينة الفاشر، وعلى رأسهم المدعو أبو لولو»، مضيفةً أنّ «اللجان القانونية المختصّة باشرت التحقيق معهم تمهيداً لتقديمهم إلى العدالة».

ويوم أمس، أدان مجلس الأمن الدولي بشدّة الهجوم الذي شنّته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في إقليم دارفور.

وعبّر المجلس، في بيانٍ صدر عقب جلسة طارئة عقدها لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان، عن قلقه من الفظائع المبلّغ عنها التي ترتكبها قوات الدعم السريع ضد السكان المدنيين، بما في ذلك عمليات الإعدام الميدانية، والاعتقالات التعسفية، والانتهاكات ذات الدوافع العرقية.

وأشار البيان إلى أنّ هجوم «الدعم السريع» على الفاشر خلّف «أثراً مدمّراً» على السكان المدنيين.

المصدر: مواقع إخبارية