وزير الدفاع الصيني لواشنطن: احذروا الأقوال والأفعال بشأن تايوان

حثّ وزير الدفاع الصيني دونغ جون، الولايات المتحدة على توخّي الحذر في تصريحاتها وتحركاتها المتعلّقة بقضية تايوان، مؤكداً ضرورة أن تعارض واشنطن أي خطوات نحو ما وصفه بـ”استقلال الجزيرة”.

وجاءت تصريحات دونغ خلال لقائه نظيره الأميركي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك) المنعقدة في كوريا الجنوبية.

وشدّد الوزير الصيني على أن بلاده تمتلك القدرة الكاملة على التعامل بهدوء وحزم مع أي انتهاك أو استفزاز، داعياً واشنطن إلى ترجمة وعودها بعدم السعي لاحتواء الصين إلى أفعال ملموسة.

وأضاف دونغ: “نأمل أن تعمل الولايات المتحدة مع الصين من أجل ضخّ طاقة إيجابية في مسار السلام والأمن الإقليمي والعالمي”، مؤكداً أن التعاون البنّاء بين البلدين يصبّ في مصلحة الاستقرار الدولي.

المصدر: مواقع