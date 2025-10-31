الجمعة   
   31 10 2025   
   9 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 12:46
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    خلال زيارته لموسكو.. وزير الدفاع السوري يبحث مع نظيره الروسي تعزيز العلاقات

      أنهى وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة والوفد المرافق له زيارة رسمية إلى جمهورية روسيا الاتحادية استمرت ثلاثة أيام.

      وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في منشور عبر قناتها على تلغرام اليوم، أن الزيارة شملت لقاءً رسمياً مع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، حيث جرى بحث سبل دعم العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في مجال التدريب والعديد من المجالات الأخرى.

      وكان وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة والوفد المرافق له، بدؤوا زيارتهم للعاصمة الروسية موسكو في الـ 28 من الشهر الجاري، وجرت خلالها مباحثات حول عدد من القضايا العسكرية المشتركة بما يخدم مصالح البلدين.

      المصدر: مواقع

      مواضيع ذات صلة

      بوتين: روسيا حريصة على  تعزيز علاقات حسن الجوار والثقة المتبادلة مع دول أخرى

      بوتين: روسيا حريصة على  تعزيز علاقات حسن الجوار والثقة المتبادلة مع دول أخرى

      موسكو.. كييف تمنع دخول الكاميرات إلى المناطق المحاصرة كي لا يفتضح أمرها

      موسكو.. كييف تمنع دخول الكاميرات إلى المناطق المحاصرة كي لا يفتضح أمرها

      الخارجية الروسية تؤكد استمرار التعاون الاستراتيجي مع إيران وتعزيز التنسيق المشترك في الشرق الأوسط

      الخارجية الروسية تؤكد استمرار التعاون الاستراتيجي مع إيران وتعزيز التنسيق المشترك في الشرق الأوسط