مادورو يرد على العرض الأميركي لكوبا: ارفعوا الحصار بدل “المساعدة”

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنّ المساعدات الإنسانية الفنزويلية وصلت إلى سانتياغو دي كوبا، مؤكداً أنّ “الأفعال أبلغ من الأقوال”، في وقتٍ أعلنت فيه واشنطن استعدادها لما سمّته “تقديم مساعدات عاجلة إلى كوبا بعد إعصار ميليسا”.

وقال مادورو في تصريحات له “لقد عرضت حكومة الولايات المتحدة المساعدة على كوبا للمرة الأولى، مضيفا أن أفضل مساعدة هي أن يرفعوا الحصار الاقتصادي بالكامل عن كوبا، وأن يرفعوا جميع إجراءات الملاحقة الاقتصادية ضدها، هذه هي أفضل مساعدة يمكن أن تقدمها حكومة الولايات المتحدة لشقيقتنا كوبا، كما قررت بالأمس منظمة الأمم المتحدة”.

كما أضاف الرئيس الفنزويلي “لماذا تتم مطاردتنا وتهديدنا وتُشنّ كل هذه الحرب السياسية والدبلوماسية والنفسية على البلاد؟ لأنهم يعلمون أننا وضعنا أقدامنا على نقطة الانطلاق ولن يوقفنا شيء ولا أحد”.

