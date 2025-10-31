مقررتان أمميتان تنتقدان.. لا مبالاة للعالم بمجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيات

انتقدت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، ريم السالم، “عدم مبالاة العالم للمجازر الصهيونية بحق النساء والفتيات الفلسطينيات والمعاناة التي يتعرضن لها”.

وجاء ذلك في ندوة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس، أشارت فيه إلى أنه “لم يعد أحد يهتم بما يحدث للنساء والفتيات في الصراعات والأزمات”، وقالت “المجازر التي تُرتكب بحق آلاف النساء والفتيات الفلسطينيات، والمعاناة المروعة التي يتعرضن لها، تشكل الدليل الأوضح على أن العالم لم يعد يُعير ذلك أي اهتمام”.

ولفتت المقررة إلى أن “حجم الوحشية التي تمارسها إسرائيل في غزة يتجاوز الأطر القائمة”، مبينة أن “المصطلحات والمفاهيم والأطر القانونية القائمة عاجزة أمام حجم الرعب الذي يعاني منه الفلسطينيون”.

بدورها، ذكرت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي أن “الأحداث في غزة تعكس عدم كفاءة الأمم المتحدة”، وقالت “تعكس التضحيات الفلسطينية عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بوعد ميثاق الأمم المتحدة، فهذه المؤسسة في وضع ليس جيد، والأمم المتحدة لا تستطيع الحفاظ على السلام والاستقرار”.

وفي سياق متصل انتقدت المقررة الأممية ” فرانشيسكا ألبانيز الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لفشلها في منع الإبادة الجماعية، داعية إلى محاسبة رؤساء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي نقلت الأسلحة إلى كيان الاحتلال.

المصدر: وكالات