“كييف بوست”: واشنطن تعتزم سحب جزء من قواتها من ثلاث دول أوروبية الشهر المقبل

كشفت صحيفة “كييف بوست” أن الولايات المتحدة تخطط لسحب بعض قواتها من بلغاريا وهنغاريا وسلوفاكيا بحلول منتصف ديسمبر المقبل، وذلك بعد قرارها تقليص عدد القوات الأمريكية في رومانيا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الانسحاب من رومانيا “ليس سوى البداية”، مشيرةً إلى أن المزيد من التخفيضات سيُنفذ في الدول الثلاث الأخرى خلال الأسابيع المقبلة.

وكانت وزارة الدفاع الرومانية قد أعلنت أمس الأربعاء أن واشنطن أخطرت بوخارست وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بقرار تقليص عدد قواتها في أوروبا، موضحةً أن بعض الوحدات الموجودة في قاعدة ميخائيل كوغالنيشينو الجوية لن تُستبدل بعد انتهاء فترة تناوبها.

وأفاد مسؤولون غربيون مطّلعون على المفاوضات بين واشنطن وشركائها الأوروبيين، بأن البنتاغون يدرس انسحاباً “معتدلاً”، لافتين إلى أن القوات البرية الأوروبية باتت أكثر استعداداً مما كانت عليه في السابق، ما يجعل المراجعة الجزئية للوجود الأمريكي “مقبولة”.

وبحسب التقرير، فإن الولايات المتحدة تعتبر خفض أعداد قواتها في الدول الأربع خطوة محدودة، لكنها قد تتبعها خطوات إضافية خلال العام المقبل بعد انتهاء الانتشار الدوري الحالي. في المقابل، أكدت واشنطن أن وجودها العسكري في بولندا ودول البلطيق سيبقى من دون تغيير.

وكانت صحيفة “بوليتيكو” قد ذكرت في يوليو الماضي أن الإدارة الأمريكية تدرس سحب ما يصل إلى ثلث قواتها من أوروبا، حيث ينتشر هناك نحو 80 ألف جندي أمريكي، يتمركز أكثر من 35 ألفاً منهم في ألمانيا.

يُشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرّح في مطلع أكتوبر الجاري بأنه لا يخطط لتقليص الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، لكنه لم يستبعد إعادة تموضع بعض الوحدات داخل القارة.

المصدر: وكالات