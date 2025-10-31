قمة ترامب وبوتين تُلغى بعد خلاف حول أوكرانيا

ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ألغت قمة بودابست التي كان من المقرر عقدها بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، وذلك بعد إصرار موسكو على مطالب متشددة تتعلق بأوكرانيا.

وأوضحت الصحيفة أن القرار جاء عقب اتصال هاتفي متوتر بين وزيري الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والروسي سيرغي لافروف، ناقشا خلاله شروط موسكو المسبقة لعقد القمة.

وبحسب التقرير، فإن موسكو تمسكت بمطالبها التي تشمل تنازل أوكرانيا عن مزيد من الأراضي كشرط لوقف إطلاق النار، إلى جانب خفض قدراتها العسكرية وضمان عدم انضمام كييف إلى حلف الناتو، وهي الشروط التي وصفها الجانب الأمريكي بأنها “غير مقبولة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس ترامب أيّد مطلب أوكرانيا بوقف فوري لإطلاق النار على أساس الحدود الحالية، وهو ما رفضته موسكو، معتبرة أن وقف الحرب يجب أن يكون مرتبطاً بـ”معالجة الأسباب الجذرية للنزاع”.

وأضاف التقرير أن وزارة الخارجية الروسية أرسلت مذكرة رسمية إلى واشنطن تؤكد فيها على هذه المطالب قبل أيام من موعد القمة، ما دفع إدارة ترامب إلى تعليق الاجتماع المقرر في العاصمة المجرية بودابست.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن روبيو أبلغ الرئيس ترامب بعد الاتصال بلافروف أن موسكو “لا تُظهر أي استعداد حقيقي للتفاوض”، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ قرار الإلغاء.

من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الشهر أن بلاده “مستعدة لمحادثات سلام”، لكنه شدد على أن كييف لن تسحب قواتها أو تتنازل عن أي أراضٍ إضافية، كما تطالب موسكو.

ولم يصدر البيت الأبيض حتى الآن أي تعليق رسمي على التقرير، فيما امتنعت موسكو عن الرد على طلبات التعليق.

المصدر: وكالات