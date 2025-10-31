فلسطين | جيش الاحتلال يؤكد التحقق من هوية جثتي أسيرَين تسلمهما من حماس

أعلن جيش الاحتلال، أنه تحقق من هوية رفات الأسيرَين عميرام كوبر (84 عامًا) وساهر باروخ (25 عامًا)، اللذين أعادت حركة حماس جثتيهما أمس الخميس.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان، أنّ “المعهد الوطني للطب الشرعي أنهى عملية تحديد الهوية، وتم إبلاغ عائلتي الرهينتين رسميًا”.

وأضاف “كان باروخ قد خُطف من كيبوتس بئيري وقُتل خلال عملية إنقاذ فاشلة في غزة، فيما أُسر كوبر من منزله في كيبوتس نير عوز، وأُعلن عن وفاته في الأسر في حزيران/يونيو 2024”.

وبحسب سلطات الاحتلال، فقد أعادت حماس حتى الآن 17 جثمانًا من أصل 28 أسيرًا قُتلوا، ضمن اتفاق تهدئة توسطت فيه الولايات المتحدة وقطر. ودعا “منتدى الرهائن وعائلات المفقودين” إلى تسريع إعادة الجثث المتبقية.

وتأتي هذه التطورات بعد موجة غارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة أسفرت، وفق الدفاع المدني، عن مقتل أكثر من 100 شخص بينهم أطفال، وذلك عقب مقتل جندي إسرائيلي في هجوم بجنوب القطاع.

وأعلنت “إسرائيل” صباح الأربعاء استئناف وقف إطلاق النار، في حين أكدت حماس التزامها بالهدنة ونفت صلتها بحادث رفح الذي تسبب في التصعيد الأخير.

المصدر: وكالات