المعارضة الإسرائيلية ترفض ترشيح نجل نتنياهو لمنصب في المنظمة الصهيونية العالمية وتتهم العائلة بالفساد

أعلن اثنان من قادة المعارضة الإسرائيلية، اليوم الخميس، رفضهما ترشيح يائير نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمنصب رئاسة قسم الشتات والإعلام في المنظمة الصهيونية العالمية، وسط اتهامات لعائلة نتنياهو بالفساد. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن المنصب يمنح لصاحبه راتباً ومخصصات تعادل ما يحصل عليه وزير في الحكومة الإسرائيلية.

وتأتي المبادرة ضمن صفقة سياسية اقترحها وزير الثقافة والرياضة من حزب الليكود، ميكي زوهر، والتي حظيت في البداية بدعم أحزاب المعارضة دون علمها بهوية المرشح للمنصب. وعقب كشف الخبر، تقرر تأجيل اتخاذ القرار النهائي بشأن التعيين وسط حالة من الصدمة في أوساط الكنيست والمنظمة الصهيونية.

ووصفت جوستي يهوشوع بروفرمان، عضوة إدارة المنظمة، الخطوة بأنها “مفاجأة غير سارة”، مؤكدة أن المؤسسات الوطنية ليست مكاناً للتعيينات السياسية أو الشخصية، وأن شاغل المنصب يجب أن يمتلك خبرة في العملين العام والدبلوماسي. كما أعربت عن تحفظها إزاء ترشيح يائير نتنياهو، معتبرة هجومه السابق على رموز دولة الاحتلال، كجيشها ونيابتها، أمراً غير ملائم للمنصب.

أما زعيم المعارضة يائير لبيد، فقد صرّح عبر منصة “إكس” أن حزب الليكود حاول سراً تعيين يائير نتنياهو في منصب رفيع بالمنظمة الصهيونية براتب وزاري، مؤكدا أن حزب “هناك مستقبل” أفشل الاتفاق ومنع التعيين، متعهدا بمواصلة مكافحة الفساد.

بدوره، قال زعيم حزب الديمقراطيين المعارض يائير غولان عبر “إكس”، إن يائير “شخص حاقد كرس حياته للتدمير والتفرقة”، مضيفاً أنه “لا يستحق تمثيل الشعب اليهودي أو التمتع بالمكانة العامة والأموال، ولن نسمح بحدوث ذلك”.

ويثير ترشيح يائير نتنياهو ضغطاً إضافياً على أبيه الذي يخضع لمحاكمة بتهم فساد تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وفي حال إدانته يواجه عقوبة السجن. وعلى الصعيد الدولي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024 مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

من جهته، اتهم الوزير ميكي زوهر المعارضة والإعلام بشن حملة اضطهاد شخصية ضد رئيس الوزراء وعائلته، مدّعياً أن نجل نتنياهو يسعى فقط لخدمة الدبلوماسية الصهيونية في الشتات. ويعد يائير شخصية مثيرة للجدل في إسرائيل، إذ اشتهر بمهاجمة معارضي والده، وبرز في الأشهر الأخيرة بسبب إقامته في ميامي بالولايات المتحدة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وعادت الأضواء لتتسلط بقوة على يائير نتنياهو بعد الكشف عن ترشيحه للمنصب في المنظمة الصهيونية العالمية، وهي منظمة تأسست عام 1897 في مدينة بازل السويسرية بمبادرة من ثيودور هرتزل، وتُعرف بأنها غير حكومية تختص بتعزيز الحركة الصهيونية ويعمل تحت مظلتها عدد من المنظمات اليهودية الدولية.

المصدر: مواقع