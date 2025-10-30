لقاء الأحزاب يدين جريمة الاحتلال في بليدا

أدان لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية الجريمة البشعة التي ارتكبتها فجر ‏اليوم قوات الإحتلال الصهيوني، التي توغلت إلى بلدة بليدا الحدودية في جنوب لبنان، وقتلت ‏بدم بارد الموظف في البلدية إبراهيم سلامة وهو نائم في فراشه، فيما كان بعض الأطراف ‏ووسائل إعلامية في الداخل اللبناني يواصلون التصويب على المقاومة، ويدعون إلى ‏التفاوض المباشر مع هذا المحتل الصهيوني المتوحش، الفاقد لكل القيم الإنسانية، والمتفلت ‏من أي التزام بالقرارات الدولية، وييتنصل من تنفيذ القرار ١٧٠١، الذي طبقه لبنان ‏ومقاومته بالكامل‎. ‎

وتساءل لقاء الأحزاب عن دور لجنة المراقبة (الميكانيزم) في التعامل مع هذا الإعتداء ‏الإسرائيلي السافر والصارخ، والتي ما زالت تغض النظر عن استمراره في الإعتداءات ‏اليومية، بدعم أميركي مباشر يبرر لها القيام بذلك، ويعمل على الضغط على لبنان للإستجابة ‏للشروط الإسرائيلية من خارج القرار ١٧٠١‌‎.‎.

ودعا لقاء الأحزاب الحكومة اللبنانية إلى التحرك العاجل على كل المستويات، باتجاه لجنة ‏الميكانيزم ومجلس الأمن والأمم المتحدة وغيرها من المحاكم والهيئات الدولية، لإدانة هذه ‏الجريمة الصهيونية الصارخة، والمطالبة باتخاذ الإجراءات العملية لمعاقبة الكيان ‏الصهيوني، وإجباره على الإمتثال للقرارات الدولية، ووقف اعتداءاته المستمرة، والإنسحاب ‏من الأراضي اللبنانية، واحترام سيادة لبنان‎.‎

إن لقاء الأحزاب، إذ يدعو اللبنانيين جميعا إلى التوحد في مواجهة العدوان الصهيوني ‏المتمادي، ينبه إلى خطورة استمرار البعض في التحريض على المقاومة والمطالبة ‏بالرضوخ للشروط الإسرائيلية الأميركية لنزع سلاحها، والدخول في مفاوضات مباشرة مع ‏العدو الصهيوني، بهدف إخضاع لبنان وإجباره على توقيع إتفاق استسلام، يحقق الأهداف ‏الإسرائيلية السياسية والأمنية والإقتصادية على حساب سيادة واستقلال لبنان‎.‎

المصدر: العلاقات الاعلامية