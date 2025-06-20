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عراقجي قبيل لقائه “الترويكا الأوروبية”: برنامجنا الصاروخي وقدراتنا العسكرية غير قابلة للتفاوض

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة قبيل مشاركته في اجتماع مع الترويكا الأوروبية في جنيف بسويسرا ان “البرنامج الصاروخي والقدرات العسكرية الإيرانية غير قابلة للتفاوض”، ونفى “إجراء أي اتصال مع الأميركيين”.

وقال عراجي في حديث له “لم نجرِ أي اتصال مع الأميركيين أبدا والولايات المتحدة طلبت عبر الوسطاء التفاوض، لكننا رفضنا”، ولفت الى ان “إيران ليست مستعدة لإجراء محادثات مع أي جهة في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية”.

وأوصح عراقجي أن “المقاومة التي تبديها ايران في وجه العدوان الإسرائيلي ستدفع العديد من الدول إلى النأي بنفسها عن هذا التصعيد”، واشار الى ان “السعي لإنهاء الحرب قد بدأ وسيزداد خلال المرحلة المقبلة”، ولفت الى ان “الدول الغربية لا تدين العدوان الإسرائيلي على إيران رغم معرفتها أنه يخالف كل القوانين والمقررات الدولية”.

وشدد عراقجي على “شراكة الولايات المتحدة الاميركية لاسرائيل في هذا العدوان”، وقال إن “الولايات المتحدة شريكة في العدوان الإسرائيلي على إيران حتى ولو لم تشارك علنيا”، ولفت الى ان “المقاومة الشرسة التي تبديها القوات المسلحة الإيرانية تكشف تدريجيا أن فكرة استسلام الأمة الإيرانية غير واردة”.

من جهة ثانية، قال عراقجي إن “إيران لا تستهدف أبداً المناطق المدنية، خاصةً المستشفيات، على عكس إسرائيل التي استهدفت مستشفيات غزة”.

تصريحات عراقجي جاءت قبيل مشاركته في اجتماع مع وزراء خارجية أوروبيون في جنيف بسويسرا الجمعة، ويمثل هذا الاجتماع رفيع المستوى، أول مشاركة دبلوماسية مباشرة منذ انهيار المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر.

وسينضم إلى ممثلي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة بالترويكا الأوروبية، رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.

المصدر: قناة العالم