هجوم روسي واسع على محطات الطاقة الأوكرانية

شنّت روسيا، فجر اليوم، هجوماً واسعاً بالصواريخ والمسيّرات على بنى تحتية للطاقة في أوكرانيا، ما تسبّب بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من البلاد وأوقع عدداً من الجرحى، وفق السلطات الأوكرانية.

وقالت وزيرة الطاقة الأوكرانية، سفيتلانا غرينتشوك، عبر الشبكات الاجتماعية، إن «روسيا تشنّ مجدداً هجوماً واسعاً بالصواريخ والمسيّرات على بنى تحتية للطاقة في أوكرانيا».

وأشارت شركة «دتيك» المزودة للطاقة إلى أن تجهيزات المحطات الحرارية في مناطق أوكرانية عدة «تضرّرت بشدّة»، مندّدة بـ«ثالث هجوم كبير على محطاتها الحرارية منذ مطلع تشرين الأول».

وأعلنت هيئة «أوكرنرغرو» العامة للطاقة عن انقطاع شامل للتيار الكهربائي في أغلب أنحاء البلاد خلال ساعات الصباح الأولى، قبل أن تتحوّل الانقطاعات إلى تقنين مؤقّت لإعادة التوازن بين الإنتاج والاستهلاك على الشبكة.

بدوره، ندّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهذه الهجمات، قائلاً إن «العدو استخدم أكثر من 650 طائرة مسيّرة وأكثر من 50 صاروخاً من أنواع مختلفة» لضرب «منشآت طاقة ومنازل عادية» في عشر مناطق.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها شنّت هجوماً «واسع النطاق» استهدف «منشآت عسكرية صناعية» و«البنية التحتية للطاقة التي تدعم عملياتها»، بالإضافة إلى «مطارات عسكرية».

