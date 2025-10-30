الخميس   
    لبنان

    الأمن العام نظم المرحلة السابعة من عودة النازحين السوريين عبر مركز المصنع الحدودي

      قال مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام اللبناني في بيانٍ له الخميس “نظّمت المديرية العامة للأمن العام صباح اليوم المرحلة السابعة من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR والمنظمة الدولية للهجرةIOM والصليب الأحمر اللبناني وعددٍ من المنظمات الإنسانية”.

      وتابع البيان “غادرت مجموعة كبيرة من العائلات السورية من المقرّ القديم لمكتب الـUNHCR في زحلة عبر مركز الأمن العام الحدودي في المصنع، وذلك بالتنسيق مع السلطات الأمنية في الجانب السوري”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

