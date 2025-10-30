الرئيس عون طلب من الجيش اللبناني التصدي لأي توغل إسرائيلي في الأراضي المحررة

طلب رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزاف عون، خلال استقباله قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، صباح الخميس في قصر بعبدا، من الجيش التصدّي لأيّ توغّل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحرّرة، دفاعًا عن الأراضي اللبنانية وسلامة المواطنين.

وأطلع العماد هيكل رئيسَ الجمهورية على تفاصيل التوغّل الإسرائيلي الذي حصل فجر الخميس في بلدة بليدا، واستشهاد أحد العاملين في البلدية، إبراهيم سلامة، خلال قيامه بواجبه المهني.

واعتبر الرئيس عون أن “هذا الاعتداء الذي يندرج في سلسلة الممارسات الإسرائيلية العدوانية، أتى بعيد اجتماع لجنة مراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم)، التي يُفترض ألا تكتفي بتسجيل الوقائع، بل العمل على وضع حدٍّ لها من خلال الضغط على إسرائيل ودفعها إلى الالتزام بمندرجات اتفاق تشرين الثاني الماضي ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية”.

وعلى صعيد آخر، اطّلع الرئيس عون من العماد هيكل على نتائج التحقيقات الجارية في مقتل الشاب إيليو أبو حنّا برصاص مسلّحين في مخيم شاتيلا، ولا سيّما بعد تسليم ستة من المتّهمين بالاشتراك في إطلاق النار.

وشدّد الرئيس عون على “ضرورة المضيّ في التحقيقات لجلاء حقيقة ما حصل، بالتزامن مع تشدّد القوى الأمنية في منع المظاهر المسلحة وملاحقة المرتكبين والمتورّطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام