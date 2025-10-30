الصين تطلق نظام “رنمينبي الرقمي”في مواجهة نظام “سويفت” الغربي

أطلقت الصين نظام “رنمينبي الرقمي” (اليوان الرقمي) للمدفوعات العابرة للحدود، الذي يعد بديلا محتملا لنظام “سويفت” الغربي، وجاء ذلك بحسب ما صرح به الرئيس المشارك للجنة الصداقة والسلام والتنمية الروسية الصينية بوريس تيتوف.

وأوضح تيتوف أن النظام الجديد يتيح إجراء المدفوعات باستخدام العملة الرقمية الصينية، مما يوفر حلا عمليا للشركات التي تسعى إلى تجنب النظام المالي التقليدي القائم على الدولار.

ولفت إلى أن النظام لا يعتبر بديلا كاملا عن “سويفت”، بل يركز بشكل أساسي على تمكين التسويات باليوان الرقمي، وقال: “بالنسبة لأولئك الذين يتاجرون مع الصين ويرغبون في تجاوز الدولار فإن هذا النظام يلبي احتياجاتهم بشكل فعال”.

ويتاح النظام حاليا في عدد من المناطق الجغرافية المهمة، بما في ذلك دول رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) ومنطقة الشرق الأوسط وروسيا ودول رابطة الدول المستقلة. وقد سجل النظام أداء متميزا قبل إطلاقه الرسمي الكامل، حيث حقق حجم تداولات بلغ ما يعادل أكثر من 90 مليار دولار بالعملة الرقمية الصينية.

المصدر: مواقع