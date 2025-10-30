مواقف مندّدة بالعدوان الصهيوني على قرى جنوب لبنان

توالت اليوم الخميس المواقف والتصريحات الصادرة عن العديد من الشخصيات الرسمية اللبنانية، تجاه ما حدث فجر اليوم من تصعيد وعدوان اسرائيلي استهدف أكثر من بلدة جنوب لبنان.

وفي التفاصيل، أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام أن التوغل الصهيوني في بلدة بليدا، واستهدافه المباشر لموظّفٍ في البلدية أثناء تأدية واجبه، “هو اعتداءٌ صارخ على مؤسسات الدولة اللبنانية وسيادتها”.

‏كما تقدم سلام بالتعازي الحارّة إلى عائلة الشهيد إبراهيم سلامة، معربًا عن تضامنه مع أهالي الجنوب والقرى الأمامية الذين يدفعون يوميًا ثمن تمسّكهم بأرضهم وحقّهم في العيش بأمانٍ وكرامة.

هذا ولفت إلى أن الدولة “‏تتابع الضغط مع الأمم المتحدة والدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية لضمان وقف الانتهاكات”.

بدوره، شجب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في بيان، “الجريمة البشعة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق موظف بلدية بليدا ابراهيم سلامة، بإطلاق النار عليه داخل مبنى البلدية أثناء تأديته لواجبه مما أدى إلى استشهاده”، معتبراً أن “هذا الاعتداء يُعدّ انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان”.

كما وأكد وقوف الوزارة إلى جانب أهالي بليدا والبلديات والموظفين في مختلف المناطق، الذين يواصلون عملهم رغم كل المخاطر والظروف الصعبة.

وفي سياق متصل، أدان اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية الاعتداء السافر على جنوب لبنان، مشيراً إلى أنه انتهاكٌ صارخ للقوانين الدولية.

ومن جهته، استنكر “تجمع بلدات الجنوب” في بيان “استباحة العدو الإسرائيلي للأراضي اللبنانية ودخوله إلى نطاق بلدية بليدا، في انتهاكٍ صارخٍ وخطيرٍ بحق المواطنين المدنيين والمنشآت البلدية المدنية”، مؤكدًا أن هذه الممارسات العدوانية “لن تُثنينا عن أداء واجبنا في خدمة أهلنا والدفاع عن حقهم في الأمان والحياة الكريمة، وسنواصل عملنا في سبيل تثبيتهم في أرضهم مهما اشتدت التهديدات والتحديات”.

المصدر: موقع المنار