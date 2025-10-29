حازم قاسم: تبرير الاحتلال لمجزرة غزة كردّ فعل يعكس عنصرية وفجورًا بالقتل

استهجن المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، مساء الأربعاء، “التبريرات الإسرائيلية للمجزرة التي ارتُكبت بحق المدنيين في قطاع غزة”، مؤكدًا أن “الحديث عن كونها ردّ فعل يعكس عنصرية بغيضة وفجورًا في تبرير القتل”.

وقال قاسم في حديث له إنه “من غير المقبول تصوير قتل أكثر من مئة فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، على أنه ردّ على مقتل جندي واحد من قوات الاحتلال”، متسائلًا: “كيف يمكن للعالم أن يبرر مثل هذه الجريمة تحت أي ذريعة؟”.

وأضاف قاسم أن “تصريحات أحد المسؤولين الأميركيين التي وصف فيها الرد الإسرائيلي بأنه محدود ويستهدف عناصر من حماس، تتجاهل الحقائق الميدانية التي تثبت استشهاد 46 طفلًا و20 امرأة في تلك الليلة وحدها، في قصفٍ وصفه بأنه جريمة مكتملة الأركان”.

وأشار قاسم إلى أن “الحديث عن استمرار وقف إطلاق النار يتجاهل بشكل صارخ خروقات الاحتلال المتكررة للاتفاق”، وأكد أن “سلوك إسرائيل يبرهن على غياب أي التزام حقيقي بوقف الحرب أو احترام التفاهمات التي رعتها أطراف دولية”.

وأسفر العدوان الإسرائيلي، الثلاثاء، عن استشهاد 104 مواطنين، بينهم 46 طفلًا و20 امرأة، إضافة إلى 253 مصابًا، من بينهم 78 طفلًا و84 امرأة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في غزة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام