عربي وإقليمي

العدو الاسرائيلي شن حملة دهم واعتقال في الضفة المحتلة

أُصيب 4 فلسطينيين خلال سلسلة اقتحامات شنتها قوات العدو الإسرائيلي مساء الخميس وفجر الجمعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس تخللها إطلاق نار ومداهمات واعتقالات وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية.

وقالت مصادر فلسطينية إنه “في بلدة الرام شمال القدس، أصيب شاب (42 عامًا) برصاص الاحتلال في قدمه قرب جدار الفصل العنصري وتم نقله إلى المستشفى من قبل طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني”، وتابعت “أُصيب مواطن آخر (57 عامًا) جراء سقوطه عن الجدار في المنطقة ذاتها، وتم إسعافه إلى المستشفى”، واضافت “كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات عناتا والعيسوية وأطلقت قنابل الغاز والصوت صوب منازل المواطنين، دون تسجيل إصابات”.

ولفتت المصادر الى انه “في بلدة عقربا جنوب نابلس، أُصيب مواطنان برصاص الاحتلال بعد استهداف مركبتهما”، وتابعت “كما أُصيب عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام البلدة”، وقالت إن “المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين”.

واشارت المصادر الى ان “قوات الاحتلال اقتحمت فجر الجمعة بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس وقرية طلوزة شرقا”، وأفادت أن “قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل فيهما وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واحتجزت عددا من المواطنين وأجرت معهم تحقيقات ميدانية، دون أن يبلغ عن اعتقالات”.

وذكرت المصادر انه “في محافظة جنين، نفذت قوات الاحتلال اقتحامات متزامنة استهدفت بلدات عرابة، قباطية، عنزة، يعبد، جبع، بير الباشا، ميثلون، وعجة، وشهدت اقتحامات واسعة للمنازل وتفتيشها وتحويل اثنين منها إلى نقاط عسكرية مؤقتة”، وتابعت ان “قوات الاحتلال اقتحمت قباطية بعدة آليات عسكرية وداهمت عددا من المنازل وفرضت حظرا للتجول في البلدة. كما اقتحمت أيضا بلدة عرابة وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها وفرضت حظرا للتجول”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام