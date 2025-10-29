حماس: القرار الإسرائيلي بمنع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى يُضاف إلى سلسلة من الانتهاكات الممنهجة

قالت حركة حماس في بيان لها مساء الأربعاء إن “إصدار وزير الحرب الإسرائيلي قراراً يمنع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، يُعَدُّ انتهاكاً لحقٍ أساسي من حقوق أسرانا، ويُضاف إلى سلسلة من الانتهاكات الإجرامية الممنهجة التي يتعرّضون لها، وتشمل القتل والتعذيب والتجويع والإهمال الطبي وإخفاء المعلومات”.

ودعت حماس “المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل لوقف هذه الإجراءات الوحشية ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون، والتي تشكّل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة، والعمل الجاد للإفراج عنهم وفضح ممارسات الاحتلال الوحشية، والعمل على محاسبة قادته على جرائمهم غير المسبوقة بحق الإنسانية”.

