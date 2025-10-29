الأربعاء   
    عربي وإقليمي

    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة ترمسعيا بالضفة المحتلة

    اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، بلدة ترمسعيا شمال رام الله في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

    وأفادت مصادر فلسطينية بأن “قوات الاحتلال اقتحمت وسط البلدة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السامّ المسيل للدموع تجاه المنازل، ما أدّى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، من دون أن يُبلَّغ عن إصابات”.

    وأضافت المصادر أن “قوات الاحتلال احتجزت عدداً من الشبان ونكّلت بهم، من دون أن يُبلَّغ عن اعتقالات”.

    وفي وقت سابق، لفتت المصادر إلى أن “مستوطنين إسرائيليين أضرموا النيران في أراضي المواطنين في سهل بلدة ترمسعيا”.

    المصدر: وكالة وفا

