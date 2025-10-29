الرئيس عون: لإيجاد الحلول الممكنة لمشاكل القطاع الصناعي

شدّد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون على “أهمية الصناعة اللبنانية وتقديره للصناعيين اللبنانيين”، وأكّد أن “الفرصة المتاحة لإنقاذ لبنان واستعادة نهضته وازدهاره باتت أكبر”.

ولفت عون إلى “إدراكه لصعوبات ومشاكل القطاع الصناعي”، ودعا إلى “طرحها ووضع التصوّرات العملية الدقيقة المبرمجة والممرحلة، للسعي إلى معالجتها تدريجياً وإيجاد الحلول المنطقية والممكنة لها”.

وجاء كلام الرئيس عون خلال رعايته افتتاح معرض الصناعات اللبنانية الذي أُقيم في الواجهة البحرية – “سي سايد”، ونظّمته جمعية الصناعيين اللبنانيين بالشراكة مع وزارة الصناعة، بحضور وزراء ونواب حاليين وسابقين وفعاليّات رسمية واقتصادية وصناعية واجتماعية ومهتمين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام