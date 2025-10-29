الأربعاء   
    لبنان

    سلام ترأس اجتماعا موسعا للبحث في تنظيم السير وإدارة النفايات في بيروت

      ترأس رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الأربعاء، اجتماعاً موسعاً خُصّص لبحث تنظيم السير وإدارة النفايات في العاصمة بيروت.

      وتقرّر خلال الاجتماع إلزام المجمعات التجارية والمصالح الاقتصادية والمجمعات السكنية الكبيرة، إضافةً إلى المدارس والجامعات والمستشفيات، برمي النفايات بعد الساعة الثامنة مساءً، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تحسين الواقع البيئي وتنظيم عملية جمع النفايات في المدينة.

      كما تقرّر رفع عدد المستوعبات ونقاط تجميع النفايات، استناداً إلى دراسة أعدّتها شركة “رامكو”، بهدف تخفيف الضغط عن مراكز الجمع الرئيسية التي تشهد تكدساً متكرراً للنفايات.

      أما في ما يتعلق بأزمة السير في بيروت عموماً، وفي محيط الجامعة الأميركية ومنطقة رأس بيروت خصوصاً، فقد تقرّر إنشاء مواقف جديدة للسيارات لتخفيف الضغط عن المنطقة، كما تقرّر التشاور مع عدد من المدارس في المنطقة بشأن تعديل مواعيد دخول الطلاب وخروجهم، بما يساهم في الحد من الازدحام المروري خلال ساعات الذروة.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

