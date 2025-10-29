“الوطني الحر”: الحكومة تواصل سياسة “مكانك راوح”

قال “التيار الوطني الحر” في لبنان، في بيان له الأربعاء، إن “في مقابل الأوضاع الضاغطة والمخاوف التي يستشعرها اللبنانيون، تواصل الحكومة سياسة مكانك راوح”.

واعتبر التيار أن “ما يحصل في مجلس النواب ومجلس الوزراء بخصوص ملف اقتراع المنتشرين اللبنانيين في الخارج، يزيد من مخاوفنا حول وجود نوايا تتوضح يوما بعد يوم، بإلغاء يطال حقوق المنتشرين الانتخابية كافة، ولا يقتصر فقط على إلغاء مقاعدهم النيابية وحقهم في التمثيل المباشر والترشح المباشر، بل يطال أيضا حقهم في التصويت من الخارج”.

وأضاف التيار أن “الكلام عن تسوية تُحضّر في هذا المجال ودعوتهم للقدوم بكثافة للانتخاب في لبنان، إنما هي محاولة لإعادتهم إلى ما قبل العام 2018، وإقرار القانون الذي سمح لهم بالاقتراع من الخارج، فيما لا يزال الجميع يتجاهل الطرح الذي تقدم به رئيس التيار بالسماح لهم بحرية الخيار لمن يقترعون من الخارج، سواء لنائب في دائرة الانتشار أو لنائب في دائرة نفوسهم، وهو طرح يشكل حلا يفترض أن يرضي الجميع لو أنهم مهتمون حقا بتحصيل حقوق المنتشرين اللبنانيين وتحصينها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام