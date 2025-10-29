الشيخ الخطيب: الأمة الإسلامية مصالحها واحدة وعدوها هو الكيان الصهيوني الذي يبثّ الفتن ويقتل الأبرياء

اكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب أمام زواره اليوم أن “مشروع إسرائيل الكبرى تهديد واستهداف للأمة العربية والإسلامية في وجودها وكياناتها، فالخطر الصهيوني لا يميز بلداً أو مكوناً أو شعباً دون آخر”، لافتاً الى أن “الأمة الإسلامية في اجتماعها السياسي واحدة بتنوعاتها المذهبية والطائفية ومصالحها واحدة وعدوها هو الكيان الصهيوني الذي يبثّ الفتن ويقتل الأبرياء ويفتت دولنا الى كيانات متناحرة إنطلاقاً من قاعدة “فرّق تسد”، مشيراً الى أن” قضية فلسطين تحوّلت الى قضية دولية وإنسانية تحظى بتعاطف دولي وشعبي فضلاً عن اعتراف دولي يؤكّد إقامة دولة فلسطينية مستقلة”.

واستقبل الشيخ الخطيب رئيس رابطة مخاتير قضاء مرجعيون محمد حمود على رأس وفد من الرابطة أطلعه على أوضاع قرى قضاء مرجعيون جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل في ظل استمرار احتلال قرى ومناطق في الجنوب وعرض معه أوضاع النازحين عن قراهم والمقيمين فيها.

واستقبل الخطيب وفداً من آل حمزة في بلدة الخضر أطلعه على أوضاع البلدة واحتياجاتها.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام