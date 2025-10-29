الأربعاء   
    واشنطن أخطرت “الناتو” بتقليص قواتها في شرق أوروبا

      أعلنت وزارة الدفاع الرومانية اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة أخطرت رومانيا وحلفاءها في “الناتو” بقرارها تقليص عديد القوات الأمريكية في شرق أوروبا.

      وجاء في بيان الوزارة على موقعها الإلكتروني أن “هذا القرار يأتي في إطار عملية إعادة تقييم أوسع لوجود القوات الأمريكية حول العالم وأن بين الوحدات التي ستنهي وجودها في أوروبا، وحدات متمركزة في قاعدة ميهاي كوغالنيتشانو الجوية في رومانيا”.

      وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء “كان متوقعاً لأن رومانيا تحافظ على اتصال دائم مع شريكها الاستراتيجي الولايات المتحدة”، لضمان التنسيق الكامل حول أي تغييرات تتعلق بالوجود العسكري المشترك”.

      المصدر: روسيا اليوم

