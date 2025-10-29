سيئول تطلب دعم واشنطن لتزويد غواصاتها بالوقود النووي

طلب رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميون، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعدة الولايات المتحدة في توريد الوقود النووي للغواصات الكورية الجنوبية.

وقال لي جيه ميون خلال مباحثاته مع ترامب في مدينة كيونغجو الكورية الجنوبية: “آمل أن تقدموا لنا الدعم في توريد الوقود النووي للغواصات، نحن لا نسعى للحصول على غواصات مسلحة نوويا، بل غواصات تقليدية تعمل بالوقود النووي، نظرا لقدرات غواصاتنا المحدودة”.

وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي أن بلاده تسعى من خلال الغواصات لمراقبة “النشاط تحت الماء” للدول الأخرى، بالإضافة إلى دعم “أنشطة الولايات المتحدة في المنطقة”.

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ “آبيك”.

وخلال الزيارة، منح الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميون ترامب أرفع وسام وطني في البلاد تقديرا لما سُمي “دوره في تعزيز العلاقات بين البلدين”.

المصدر: روسيا اليوم