في 30 دقيقة.. علاج ثوري ضوئي يقضي على 50 إلى 90% من الخلايا السرطانية

قال فريق من جامعة تكساس في أوستن إنه طور علاجا ضوئيا مبتكرا يقضي على 92% من خلايا سرطان الجلد و50% من خلايا سرطان القولون خلال 30 دقيقة فقط، مع الحفاظ على الخلايا السليمة.

كيفية عمل التقنية

تعتمد التقنية على تسليط ضوء الأشعة تحت الحمراء على أنابيب اختبار تحتوي على خلايا سرطانية وخلايا سليمة، بالإضافة إلى رقائق SnOx النانوية التي تم امتصاصها من قبل الخلايا السرطانية. وعند تعرض الخلايا السرطانية للضوء، تتحول هذه الرقائق إلى سخانات مجهرية ترفع حرارة الخلية بما يصل إلى 19 درجة مئوية، مما يؤدي إلى تلف الهياكل الداخلية للخلية وموتها.

وتؤدي الحرارة المرتفعة إلى تغيير طبيعة البروتينات في الخلية، وتعطيل غشاء الخلية، وإيقاف وظائفها الحيوية. كما يمكن أن يحفز موت الخلية استجابة مناعية لمهاجمة المزيد من الخلايا السرطانية.

النتائج الأولية

بعد 30 دقيقة من التعرض للضوء، قتل العلاج ما يصل إلى 92% من خلايا سرطان الجلد و50% من خلايا سرطان القولون، بينما ظلت الخلايا السليمة غير متأثرة بشكل كبير.

ويميز هذا العلاج عن العلاجات التقليدية، مثل العلاج الكيميائي والإشعاعي، قدرته على تقليل الآثار الجانبية المعروفة مثل تساقط الشعر والغثيان وضعف المناعة. كما أن استخدام مصابيح LED بدلا من الليزر يجعله أكثر تكلفة ووفرة، مع إمكانية تطوير أجهزة محمولة للعلاج المنزلي، خاصة لمرضى سرطان الجلد بعد العمليات الجراحية.

وقالت الدكتورة جين آن إنكورفيا، الباحثة في مجال الأجهزة النانوية وقائدة الدراسة:”هدفنا كان إنشاء علاج ليس فعالا فحسب، بل آمن ويمكن الوصول إليه. ومن خلال الجمع بين ضوء LED ورقائق SnOx، طورنا طريقة لاستهداف الخلايا السرطانية بدقة مع ترك الخلايا السليمة دون مساس”.

آفاق مستقبلية

يمثل هذا الاكتشاف أحدث تطور في العلاج الضوئي الحراري، الذي عادة ما يستخدم أشعة ليزر مكلفة ومخصصة لمرافق معينة. وتفتح الطريقة الجديدة باستخدام LED المجال لتطبيق أرخص وأكثر انتشاراً.

ورغم أن التجارب أجريت فقط على خلايا سرطان الجلد والقولون، فإن الباحثين يخططون لتوسيع التجارب لتشمل أنواعاً أخرى من السرطان. وتأتي هذه الابتكارات في وقت يزداد فيه معدل الإصابة بسرطان الجلد والقولون عالميا، خاصة بين الشباب.

