الرئيس العراقي ملتقياً نظيره الفلسطيني: الدعم الكامل لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة

بحث رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في العاصمة الأردنية عمّان، العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيز هذه العلاقات.

وبحسب بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية العراقية، فقد أكد رشيد “موقف العراق الثابت إزاء القضية الفلسطينية، والدعم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة”، لافتاً إلى أن “ما تعرّض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمناطق الأخرى يمثل مأساة إنسانية كبيرة”.

وأشار رشيد، إلى “ضرورة التعاون الدولي الجاد على مختلف المستويات من أجل إغاثة الشعب الفلسطيني بعد العدوان السافر الذي تعرّض له، والعمل على توفير المستلزمات الطبية والغذائية الضرورية، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في حماية المدنيين، ومنع تكرار هذا العدوان”.

من جانبه، أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تقديره العالي لـ”مواقف العراق الراسخة على المستويين الشعبي والرسمي في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة”، مؤكداً على “العلاقات المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين”.

