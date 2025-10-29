ترامب: اتفاق التجارة مع كوريا الجنوبية سيُنجز قريباً

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن بلاده تقترب من إبرام اتفاق تجاري نهائي مع كوريا الجنوبية، مؤكداً أن المحادثات بين الجانبين وصلت إلى مراحلها الأخيرة.

وقال ترامب خلال كلمته أمام قمة الرؤساء التنفيذيين المنعقدة ضمن فعاليات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في مدينة جيونغجو الكورية الجنوبية :”اتفاقنا مع جمهورية كوريا سيُنجز قريباً جداً، مضيفاً أن واشنطن وسيول تمضيان نحو مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية”.

وأشار ترامب إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة “تسهم في إحلال السلام العالمي”، معتبراً أنها تعزز تحالفات واشنطن الاقتصادية والأمنية.

وأضاف: “الرسوم لا تضعف التعاون، بل تقوّيه، وقد ساهمت في توقيع اتفاق كوالالمبور للسلام الذي أنهى النزاع بين كمبوديا وتايلاند.”

ويأتي تصريح ترامب قبل ساعات من اجتماعه المرتقب مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، في لقاء سيحسم آخر النقاط العالقة في الاتفاق التجاري الذي يشمل تخفيضات جمركية واستثمارات متبادلة بين البلدين.

وتُعد كوريا الجنوبية المحطة الثالثة في جولة آسيوية للرئيس الأمريكي، شملت اليابان وماليزيا، وتتركز على تعزيز النفوذ الاقتصادي الأمريكي في المنطقة وموازنة الدور الصيني المتصاعد في آسيا.

