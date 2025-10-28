الثلاثاء   
    حماس تنفي مزاعم الاحتلال بالتباطؤ في ملف جثث الأسرى

    قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إن الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة ممنهجة تعرقل بشكل متعمد جهود البحث عن جثامين جنوده داخل قطاع غزة، مشيرة إلى أنه يرفض دخول فرق مشتركة من المقاومة والصليب الأحمر إلى عدد من المناطق التي يُعتقد وجود جثث الجنود فيها.

    وأضافت الحركة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال يمنع إدخال الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة لإتمام عمليات البحث والانتشال، ويضاعف بذلك معاناة أهالي الشهداء الذين لا تزال جثامين أبنائهم تحت الأنقاض.

    وأكدت حماس أن اتهامات الاحتلال للمقاومة بالتباطؤ في ملف الجثامين ادعاءات زائفة هدفها تضليل الرأي العام، مشيرة إلى أن الاحتلال يختلق الذرائع تمهيدًا لاتخاذ خطوات عدوانية جديدة، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار.

    وطالبت الحركة الوسطاء والجهات الضامنة بتحمّل مسؤولياتهم، والضغط على الاحتلال لوقف عراقيله والسماح للجهات المختصة بإتمام مهامها الإنسانية بمعزل عن الحسابات السياسية والعسكرية.

