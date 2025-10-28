نبض للإعمار تكرّم الطلاب المتفوّقين في حاصبيا والعرقوب والجنوب في احتفال حاشد

أقامت مؤسسة “نبض للإعمار” احتفالًا مهيبًا لتكريم الطلاب المتفوّقين في حاصبيا، العرقوب، والجنوب، الذين برزوا في المرحلة الأخيرة من الشهادات الرسمية، وذلك في دار حاصبيا، بحضور رسمي وشعبي وتربوي واسع، جسّد روح التلاحم والدعم للتفوق الأكاديمي في المنطقة.

وحضر الاحتفال نواب وممثلون عن عدد من النواب الحاليين، إلى جانب فعاليات أمنية وبلدية واختيارية وتربوية، وحشد كبير من الأهالي والمكرمين وذويهم. كما شارك في المناسبة رئيس اتحاد بلديات الحاصباني لبيب الحمرا، ورئيس اتحاد بلديات العرقوب قاسم القادري، وعدد من رؤساء بلديات القضاء: ميمس، الخلوات، الكفير، عين جرفا، عين قنيا، شويا، الماري، الهبارية، كفرحمام، كفرشوبا، راشيا الفخار، شبعا، مرج الزهور، الفرديس. كذلك حضر مديرو المدارس والثانويات، وشخصيات اجتماعية وتربوية ودينية.

وقد استهلّ الاحتفال بالنشيد الوطني اللبناني، ثم ألقيت كلمات أجمعت على الإشادة بالتحديات التي واجهها طلاب الجنوب في الأعوام الماضية، مؤكدة أهمية دعم التعليم في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وألقى رئيس مؤسسة نبض للإعمار الأستاذ علي قاسم قصب كلمة مؤثرة، شدّد فيها أن التكريم هو رسالة وفاء وعطاء لكل طالب اجتهد وحقق التفوق رغم الصعاب، قائلًا: “طلاب الجنوب هم أمل المستقبل وثروته الحقيقية، والمؤسسة ستبقى إلى جانبهم حاضنةً للعلم والدعم والتشجيع”. وأضاف: “نؤمن بأن التعليم هو حجر الأساس لبناء الإنسان والوطن، ومن واجبنا دعم الأجيال الصاعدة التي أثبتت أن الإرادة تخلق النجاح حتى في أكثر الظروف قسوة، وسنبقي شعلة الأمل متقدة في نفوسهم لأنهم النبض الحقيقي للإعمار.”

بدوره، عبّر رئيس اتحاد بلديات الحاصباني لبيب الحمرا عن فخره بالطلاب المكرّمين، مؤكداً أنهم يمثلون الثروة المتجددة والأمل بمستقبل واعد لوطن ينهض بعقول شبابه وجهودهم.

ومن جانبه، وجّه رئيس اتحاد بلديات العرقوب قاسم القادري الشكر إلى مؤسسة نبض للإعمار، مشيداً بدورها الرائد في دعم المنطقة وتذليل العقبات، وموجهاً التحية للطلاب ولجهود الأهالي والمعلمين الذين وقفوا إلى جانبهم رغم كل التحديات.

أما مديرة ثانوية شبعا الرسمية، الأستاذة رين تفاحة، فقد عبّرت بكلمة لها عن اعتزازها بإنجازات الطلاب وجهود الهيئة التعليمية والأهالي، مؤكدة أن هذا التفوق هو ثمرة إرادة وإصرار على النجاح مهما اشتدت المصاعب.

وقد ألقت الطالبة المتفوّقة تيما عون كلمة باسم الطلاب المكرّمين، عبّرت خلالها عن شكرها وامتنانها لمؤسسة نبض للإعمار وكل من دعم مسيرتهم التعليمية، معتبرة أن هذا التكريم يمثل دافعًا لمواصلة مسيرة النجاح والعطاء.

وتضمنت فعاليات الحفل تكريمًا معنويًا وماديًا للطلاب المتفوقين تقديرًا لإنجازاتهم، إضافةً إلى تقديم دروع تقديرية لمديري الثانويات الرسمية، عرفانًا بجهودهم في تعزيز التعليم الرسمي وروح التفوق في المنطقة.

واختتم الاحتفال بعرض مسرحي وطني تعبيري قدّمه الطلاب، جسّدوا فيه بروح فنية صورة الجنوب وصموده، مؤكدين على أن العلم يبقى القوة التي تذلل كل الصعاب، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بإنجازات أبناء المنطقة.

النص خضع لتدقيق لغوي ونحوي شامل، وتوظيف أدوات الربط والتسلسل الصحافي بانسيابية، مع الحفاظ على جميع التفاصيل والأرقام والأسماء كما وردت في الخبر. إذا رغبت في ملخص أو تحليل إضافي، يرجى إعلامي بذلك.

المصدر: موقع المنار