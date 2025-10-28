حريق دبعل – بيت حاويك بجرود الضنية اشتعل مجددا

عاود، الثلاثاء، حريق الحرج الواقع في خراج بلدتي دبعل وبيت حاويك في أعالي جرود الضنية شمال لبنان، الاشتعال مجددا بعد مضي أربعة أيام على إخماده، التي لم تكن كافية لإطفائه بشكل كامل، نتيجة عدم تبريد الأرض ومنع الجمر من معاودة الاشتعال في حرج واسع مغطى بطبقة كثيفة من الأوراق والأغصان اليابسة.

وازدادت عملية إخماد الحريق صعوبة بسبب عدم وجود طريق تسهل وصول عناصر وآليات الدفاع المدني إلى المكان إلا مشيا، فاقتصر العمل على محاولات إخماده يدويا بالتعاون مع مركز أحراج الضنية والأهالي.

وناشد الأهالي المسؤولين الاستعانة بطوافات الجيش اللبناني لهذه الغاية، خشية أن تؤدي معاودة الحريق الاشتعال إلى اتساع رقعته وتمدده أكثر، في ظل الطقس الدافئ الذي يخيم منذ أيام على المنطقة واقترابه من الأراضي الزراعية والمناطق السكنية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام