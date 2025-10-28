اختطاف 6 أطباء في الفاشر وفدية بملايين الجنيهات



أعلنت شبكة أطباء السودان عن اختطاف 6 من الكوادر الطبية بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور على يد قوة تابعة لـ”الدعم السريع”، وطالبت بفدية مالية مقابل إطلاق سراحهم.

وأوضحت الشبكة أن “المخطوفين يشملون 4 أطباء وصيدلي وكادر تمريض كانوا يقدمون خدمات طبية للمرضى والمصابين طوال فترة الحصار”، مشيرة إلى أن “الفدية المطلوبة تصل إلى 100 مليون جنيه سوداني لكل طبيب”

وأكدت أن هذا الفعل يمثل استهدافًا ممنهجًا لمنظومة الرعاية الصحية وترهيب العاملين في المجال الإنساني.

وحمّلت الشبكة “الدعم السريع” المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الكوادر الطبية، ودعت منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الحقوقية والطبية الدولية للتدخل الفوري، مطالبة “بمحاكمة المسؤولين عن الجريمة”.

في السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية السودانية ما وصفته بـ”الجرائم الإرهابية المروعة التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع”، محملة “المليشيا مسؤولية عمليات قتل وترويع المدنيين العزل، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن”، مشيرة إلى أن “هذه الانتهاكات تأتي ضمن سجل أسود من الفظائع يمتد من الجنينة إلى قرى ولاية الجزيرة”.

ويأتي هذا التطور بعد مغادرة القيادة العسكرية للفاشر بأمر من رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، تجنبًا لمزيد من “التدمير والقتل الممنهج” على يد قوات الدعم السريع، التي سيطرت مؤخرًا على أجزاء من المدينة، بما في ذلك مقر الجيش.

وقالت منظمة الهجرة الدولية إن تقديرات ميدانية تشير إلى نزوح أكثر من 26 ألف شخص من الفاشر خلال 48 ساعة، فيما تستمر المعارك بين الجيش و”الدعم السريع” منذ أبريل/نيسان 2023، على الرغم من جهود وساطات إقليمية ودولية لوقف القتال.

المصدر: وكالات