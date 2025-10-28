اتهامات تلاحق “الدعم السريع” بارتكاب إبادة جماعية بالفاشر وتوثيقها!

قالت وزارة الخارجية السودانية إن حكومة السودان تدين بأشد العبارات ما وصفتها بـ”الجرائم الإرهابية المروعة التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور”.

وأكدت، في بيان لها، أن قوات الدعم السريع “ارتكبت ولا تزال ترتكب عمليات قتل عنصري وترويع ممنهجة ضد المدنيين العُزّل، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، في مشاهد صادمة يوثقها مرتكبوها بفخر ووقاحة، كاشفةً عن طبيعتها الإجرامية التي تحترف الدماء والإرهاب”، حسب ما ورد في البيان.

وأضافت أن ما وصفتها بـ”مليشيا آل دقلو الإرهابية” خططت لهذه “الإبادة الجماعية” بحصار الفاشر وتجويع سكانها لعامين ونصف لتتوجها اليوم بمجزرة مروّعة وانتهاكات ممتدة من مدينة الجنينة إلى قرى وأرياف ولاية الجزيرة.

وذكرت أن الحكومة السودانية حذرت مراراً المجتمع الدولي من خطورة الصمت والتقاعس، وطالبت بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2736) لسنة 2024، إلا أن غياب الإرادة السياسية الدولية مكّن قوات “الدعم السريع” ومنحها الضوء الأخضر لتحدي القوانين الدولية.

واعتبرت أن ما وصفته بـ”تسييس الأزمة وانحياز بعض الدول لمصالحها السياسية والاقتصادية، بدلاً من اتخاذ موقف أخلاقي وإنساني تسبب بشكل مباشر في مذبحة الفاشر”.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، إنّ “ما تمر به السودان اليوم لحظة صعبة لكنها ليست نهاية الطريق”.

وأضاف أنّ “تراجع الجيش في القتال بالفاشر يدعو الجميع إلى التماسك”.

البرهان يعد بـ “القصاص”

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن الشعب السوداني والقوات المسلحة سينتصران، مؤكداً أن تقدير القيادة في الفاشر، كان مغادرة المدينة بسبب ما تعرضت له من تدمير ممنهج.

وأضاف البرهان، في كلمة متلفزة، أن “قواتنا قادرة على تحقيق النصر وقلب الطاولة واستعادة الأراضي”، وتابع: “نحن عازمون على أن نقتص لكل شهدائنا”.

يُشار إلى أن قوات الدعم السريع أعلنت صباح الأحد سيطرتها على الفاشر، وذلك بعد حصار استمرّ أكثر من عام.

وتحدثت تقارير إعلامية عن تنفيذ الدعم السريع عمليات قتل واسعة بحق المدنيين في الفاشر واختطاف عدة أطباء، وذلك بعد سيطرتها على المدينة.

وعلى وسائل التواصل، جاءت نداءات الإغاثة في المنشورات والتغريدات تحت وسوم: الفاشر تموت جوعاً، وأنقذوا الفاشر، والفاشر تتعرض للإبادة.

المصدر: مواقع إخبارية